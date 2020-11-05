أمطار غزيرة ظهــر اليوم

الوكيل الإخباري - تبقى المملكة، الخميس، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة المرافقة لمنخفض جوي يتمركز إلى الشرق من جزيرة قبرص حيث تكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية،

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هطولات غزيرة

ويتوقع أن تكون الهطولات حتى ساعات الظهيرة غزيرةً أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وتخف سرعتها أثناء الليل.



