الأردن على موعد مع أول منخفض جوي الاربعاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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تتأثر المملكة تدريجياً يوم الاربعاء القادم بامتداد منخفض جوي يتمركز الى الشرق من جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتسود أجواء غائمة جزئياً الى غائمة، وتهطل الامطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة تمتد تدريجيا مع ساعات الليل الى اجزاء من المناطق الشرقية والجنوبيةحيث يتوقع خلال ساعات الليل ان تكون الهطولات غزيرة احياناُ مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخرويوم الخميس تكون الاجواء غائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول الامطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، ويتوقع ان تكون الهطولات في ساعات الصباح غزيرة احياناُ مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية تضعف سرعتها اثناء الليل.اما يوم الجمعة تكون الاجواء غائمة جزئيا الى غائمة احيانا ً،مع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة ، والرياح غربية معتدلة السرعة.