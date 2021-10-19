فرصة ضعيفة لهطول الأمطار الثلاثاء

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الأجواء ستبقى الثلاثاء، "غائمة جزئياً ولطيفة الحرارة نهاراً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق"، بينما "تكون ليلاً باردة نسبيا في أغلب المناطق".

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وتحدثت الدائرة في بيان عن "فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة في شمال ووسط المملكة، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات".



وحذرت من "خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية والسهول".



وكذلك من "خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً"، مع احتمالية "تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية".

