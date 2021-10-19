الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

فرصة ضعيفة لهطول الأمطار الثلاثاء

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الثلاثاء، 19-10-2021 07:02 ص

فرصة ضعيفة لهطول الأمطار الثلاثاء

مطر


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الأجواء ستبقى الثلاثاء، "غائمة جزئياً ولطيفة الحرارة نهاراً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق"، بينما "تكون ليلاً باردة نسبيا في أغلب المناطق".

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وتحدثت الدائرة في بيان عن "فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة في شمال ووسط المملكة، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات".


وحذرت من "خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية والسهول".


وكذلك من "خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً"، مع احتمالية "تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية".


 




 

 


 

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