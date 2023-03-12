الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

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أمطار يصحبها الرعد تشهدها مناطق في المملكة اليوم

الأحد، 12-03-2023 06:11 ص

أمطار يصحبها الرعد تشهدها مناطق في المملكة اليوم

مطر6


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6)درجات مئوية، والاجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، هذا ومن المتوقع في ساعات الظهيرة أن تتأثر البادية الشرقية من المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي لذا تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتسقط زخات من المطر في تلك المناطق قد يصحبها الرعد أحيانا، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

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ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت   والعقبة مع استمرار لتواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح غربية معتدلة السرعة
التحذيرات ليوم الاحد :
-  خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في المناطق الصحراوية.


 




 

 


 

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