الأحد 22-01-2023
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ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيات الاحد 22-1-2023

الأحد، 22-01-2023 06:08 ص

ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد

حالة الطقس (صحو)


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع اليوم الأحد حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-5) درجات مئوية والأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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 ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة


التحذيرات ليوم الاحد:
-احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب في أجزاء من المناطق الشرقية.


-احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق مرتفعات الشراة.


 




 

 


 

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