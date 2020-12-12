الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة، السبت،وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفي ساعات ما بعد الظهر هنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الأمطار في اماكن متفرقة من المملكة ولفترة محدودة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات ، ما تؤدي الى اثارة الغبار في المناطق الصحراوية ، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان



ليــــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في معظم المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



