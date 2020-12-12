السبت 12-12-2020
الوكيل الاخباري

ارتفاع طفيف على الحرارة

تونس : 43 وفاة و1290 إصابة جديدة بكورونا

إسبانيا تسجل 280 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: 12 حالة وفاة جديدة بكورونا

وزارة الصحة تنشر تطورات الحالة الوبائية بالاردن

غزة: تسجيل 400 إصابة جديدة بـ"كورونا"

العودات: توجه نيابي لتغيير الصورة النمطية للمجلس

كندا تسجل 98 وفاة و 3516 إصابة جديدة بكورونا

الصحة البريطانية : 424 وفاة و 21672 إصابة جديدة بكورونا

الصحة العالمية : تأمين مليار جرعة من لقاحات كورونا لجميع البلدان

السبت، 12-12-2020 07:48 ص

احتمالية ضعيفة لسقوط الأمطار

ارتفاع طفيف على الحرارة

طقس
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة، السبت،وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفي ساعات ما بعد الظهر هنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الأمطار في اماكن متفرقة من المملكة ولفترة محدودة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات ، ما تؤدي الى اثارة الغبار في المناطق الصحراوية ، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان
 

ليــــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في معظم المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4db34ccb-0e9c-4235-919b-59bc33ee75c0

مصحوب بالرعد و البرد ..منخفض جوي قادم إلى المملكة

1220207195316683092244

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

امطار

منخفض جوي قادم إلى المملكة وتحذيرات

255559_5_1572764672

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة

12202087326254959364

الحالة الجوية يوم غد الجمعة

م

ارتفاع قليل على الحرارة .. الخميس

أخبار متعلقة
امطار

منخفض جوي قادم إلى المملكة وتحذيرات

255559_5_1572764672

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة

تتت

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

وك

الثلاثاء .. تشكل الضباب صباحا وأجواء لطيفة

الشع

فرصة لسقوط الأمطــار مساء اليوم

1202025203448723970282

تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الأحد