ارتفاع على درجات الحـرارة

الوكيل الإخباري- يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، الأحد ، حيث تسجّل أعلى من مُعدلاتها الاعتيادية بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا وتثير الغبار في جنوب وشرق المملكة تتحول مساءً الى شمالية غربية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وتميل للبرودة خلال ساعات الليل المتاخرة في المرتفعات الجبلية العالية ، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغــوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



