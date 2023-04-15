الأردنيون على موعد مع أجواء دافئة خلال الأيام القادمة - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه يطرأ نهار اليوم السبت ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تغطى سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



اما ليلاً تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



ويوم الاحد، يطرأ ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق ، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية والبادية، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل يوم الاثنين درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية ، الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



أما ليلاً تكون الأجواء تميل للبرودة قليلا في المرتفعات الجبلية والبادية ، ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .



ويوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف ، الأجواء دافئة في أغلب المناطق ، وأكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة بحالة ضعيفة من عدم الإستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات محلية من المطر في أجزاء من شرق وجنوب شرق من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط ما بعد الظهر على فترات تثير الغبار في مناطق البادية.



أما ليلاً الأجواء تميل للبرودة قليلا في المرتفعات الجبلية والبادية ، ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح خفيفة متغيرة الإتجاهات.