الأرصاد: أجواء حارة اليوم في هذه المناطق

الوكيل الاخباري - يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

