الأرصاد: إربد تسجل أعلى نسبة رطوبة في المملكة

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن أعلى نسبة رطوبة في المملكة سجلت في محافظة إربد فجر اليوم الثلاثاء وصلت إلى 85%

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واشارت الأرصاد لـ "الوكيل الإخباري" إن نسبة الرطوبة في العاصمة عمان ومحافظة عجلون سجلت 45% ، في حين وصلت نسبة الرطوبة في البحر الميت إلى 70%، ومحافظتي الكرك والطفيلة 50% و العقبة 60%.



وأكدت أن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة سيكون يوم الاثنين القادم حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم ترك الأطفال في المركبات لفترات طويلة، وضرورة ارتداء ملابس ذات الوان صيفية، والإكثار من تناول المشروبات.