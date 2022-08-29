الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الإثنين، 29-08-2022 12:42 م

الأرصاد: إربد تسجل أعلى نسبة رطوبة وصلت إلى 70%

157216808869873300


الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

أكدت دائرة الأرصاد الجوية، إن محافظة اربد سجلت أعلى نسبة رطوبة في المملكة فجر الاثنين وصلت إلى 70%.

اضافة اعلان


وقالت لـ"الوكيل الاخباري" إن نسبة الرطوبة في العاصمة عمان ومحافظة عجلون سجلت 30%  ، في حين وصلت نسبة الرطوبة في دير علا والبحر الميت إلى  27%، والمناطق الشرقية 17% الشوبك 20% ومحافظة العقبة60% وفق دائرة الأرصاد الجوية.


وبينت أن احتمالية سقوط زخات خفيفة من الامطار واردة في جنوب شرق وشرق المملكة نتيجة عملية تسخين الغلاف الجوي وارتفاع مستوى الرطوبة في الطبقات المتوسطة والعليا.


وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم ترك الأطفال في المركبات لفترات طويلة، وضرورة ارتداء ملابس ذات الوان صيفية، والإكثار من تناول المشروبات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202221163051680020874

الاردنيون على موعد مع موجة حر جديدة في هذا الموعد

820222417573152292321

تعرف على موعد تراجع موجة الحر المرهقة التي تؤثر على الاردن

820222561345417864134

4 تحذيرات من الارصاد حول طقس الثلاثاء

8202227133122220264292

حقيقة وصول درجات الحرارة في العقبة إلى 57 مئوية الاثنين

حر3

استمرار تأثير موجة الحر التي تؤثر على المملكة

8202223182552179660565

الأرصاد تكشف أعلى درجة حرارة سجلت بالاردن يوم الأحد

أخبار متعلقة
b09e3907f3bb4b4f2e22324817f0ff4e

الأرصاد تحذر من الغبار في هذه المناطق

1324686998

طقس صيفي في معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء

figuur-i-28

تعرف على درجات الحرارة خلال الكتلة الحارة في المملكة

البلد

ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في المملكة

82022418162511769812

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

7202227151651774179362

حالة الطقس المتوقعة ليومي الثلاثاء و الأربعاء