الأرصاد: إربد تسجل أعلى نسبة رطوبة وصلت إلى 70%

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

أكدت دائرة الأرصاد الجوية، إن محافظة اربد سجلت أعلى نسبة رطوبة في المملكة فجر الاثنين وصلت إلى 70%.

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وقالت لـ"الوكيل الاخباري" إن نسبة الرطوبة في العاصمة عمان ومحافظة عجلون سجلت 30% ، في حين وصلت نسبة الرطوبة في دير علا والبحر الميت إلى 27%، والمناطق الشرقية 17% الشوبك 20% ومحافظة العقبة60% وفق دائرة الأرصاد الجوية.



وبينت أن احتمالية سقوط زخات خفيفة من الامطار واردة في جنوب شرق وشرق المملكة نتيجة عملية تسخين الغلاف الجوي وارتفاع مستوى الرطوبة في الطبقات المتوسطة والعليا.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم ترك الأطفال في المركبات لفترات طويلة، وضرورة ارتداء ملابس ذات الوان صيفية، والإكثار من تناول المشروبات.