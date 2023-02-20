الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

وفاة سيدة واصابة شخصين بحادث تصادم ودهس في عمّان

مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية

الاحتلال يعتقل فتى من القدس

الخيار يواصل انخفاضه اليوم في السوق المركزي

بحسب الحسابات الفلكية ..الكشف عن عدد أيام شهر رمضان 2023

السعودية : فلكياً غرة شعبان غداً

وظائف شاغرة ومدعوون إلى المقابلات الشخصية والتعيين - تفاصيل

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: حصيلة ضحايا الزلزال تتجاوز 41 ألفا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

19 قتيلا على الأقل جراء عاصفة في البرازيل

الإثنين، 20-02-2023 06:13 ص

الأرصاد: ارتفاع كبير على درجات الحرارة اليوم

ط


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الاثنين حيث تسجل درجات الحرارة معدل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية؛ الأجواء مشمسة بوجه عام، ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية والسهول، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.

اضافة اعلان

 

ليلاً:  الأجواء باردة في أغلب المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

التحذيرات ليوم الاثنين : 
احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتاخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023186846883076065

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

ن

الأرصاد: ارتفاع 6 درجات مئوية أعلى من المعدل وأجواء دافئة غداً

شجرة

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

12023261755677726647

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

الأردن نهار

ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

120232862257987412142

تعرّف على تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين

أخبار متعلقة
شجرة

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

الأردن نهار

ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

120232862257987412142

تعرّف على تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين

6202239610725894598

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس (صحو)

الأرصاد: الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بحوالي 6 درجات

حالة الطقس (صحو)

ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد