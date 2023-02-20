الأرصاد: ارتفاع كبير على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الاثنين حيث تسجل درجات الحرارة معدل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية؛ الأجواء مشمسة بوجه عام، ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية والسهول، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات ليوم الاثنين :

احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتاخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

