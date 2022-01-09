الأحد 09-01-2022
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الأحد، 09-01-2022 10:00 م

الارصاد لـ الوكيل : تأثير الحالة الجوية ينتقل تدريجيا للمناطق الشرقية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - افاد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد ال خطاب ان تأثير الحالة الجوية ينتقل تدريجيا للمناطق الشرقية من المملكة مع استمرار الهطول المطري الغزير في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية.

وأشار لموقع الوكيل الاخباري الى أن بعض المناطق في محافظة الطفيلة تشهد تساقطًا للأمطار وتشكلاً للسيول، مؤكدا على تحذيرات الدائرة من خطر الاقتراب من مجاري السيول حتى بعد توقف الهطول المطري، حيث يتوجب على جميع المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر خاصة في مناطق جنوب وشرق المملكة.

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