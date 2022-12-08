الأرصاد تتوقع تساقط زخات من المطر يصحبها الرعد اليوم

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الخميس لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع أن تتأثر المناطق الشرقية بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تسقط زخات من المطر على فترات في أجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع بقاء الفرصة لتساقط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الخميس:

احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق الشرقية مع هطول المطر.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الشرقية.

