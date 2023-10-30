الأرصاد تتوقع سقوط زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، كما يحتمل أن تكون غزيرة ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويحتمل تساقط زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في أجزاء من جنوب وجنوب شرق المملكة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في شرق المملكة.