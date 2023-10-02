تفاصيل الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وأضافت في نشرتها اليومية أن الأجواء ليلا ستكون مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق السهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.