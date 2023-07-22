الأرصاد تحدد موعد ذروة موجة الحر في الأردن

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن تأثير الكتلة الهوائية الحارة سيتعمق خلال الأيام القليلة القادمة في الاردن مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

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وأضافت الإدارة لـ"الوكيل الاخباري" أن ذروة الكتلة الهوائية الحارة ستكون غداً الأحد حيث ستصل درجة الحرارة في عمان إلى ٣٨ درجة مئوية.



وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.



وتبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة ، لذا تستمر الأجواء الحارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تسود أجواء حارة جداً بمناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

