السبت 22-07-2023
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السبت، 22-07-2023 06:18 ص

تفاصيل تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة

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الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة ، لذا تستمر الأجواء الحارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تسود أجواء حارة جداً مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية  معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

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 ليلاً:  الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح  شمالية غربية خفيفة السرعة


  التحذيرات ليوم السبت :
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق.
- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة 
- عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية  والعشبية تجنبا للحرائق 
- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


 




 

 


 

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