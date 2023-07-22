تفاصيل تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة

الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة ، لذا تستمر الأجواء الحارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تسود أجواء حارة جداً مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة



التحذيرات ليوم السبت :

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق.

- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة

- عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق

- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.