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الأربعاء، 19-07-2023 06:04 ص

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

حر


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في  البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.

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 ليلاً:  الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


 




 

 


 

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