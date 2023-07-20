الأرصاد: تعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة على الأردن السبت

الوكيل الاخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية الخميس، إنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة (2-3) درجات مئوية، حيث تسود أجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب الإدارة، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق ليلا، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وتبقى الأجواء الجمعة، حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



السبت، يتعمق قليلاً تأثير الكتلة الهوائية الحارة على الأردن، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ولتصبح الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

