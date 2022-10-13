الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يبدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المملكة الخميس ويستمر لغاية مساء السبت وفق مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب ، وفق مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب لموقع الوكيل الاخباري .



ويوم الجمعة تكون الأجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ويوم السبت تستمر الأجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



اما يوم الاحد يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة حيث تسود أجواء خريفية معتدلة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الظهيرة تتاثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحيانا، و الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.

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