الأرصاد: تساقط الثلوج وعودة الأجواء الباردة مع نهاية الأسبوع وبداية خمسينية الشتاء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب،بحسب المؤشرات الجوية الأولية أن تشهد المملكة تساقط زخات ثلجية على المرتفعات نهاية الأسبوع الحالي وذلك مع بداية خمسينية الشتاء .وأضاف آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري" أن الاجواء الباردة ستعود إلى المملكة مع أمطار غزيرة ضمن منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص سيبدأ يوم الثلاثاء ويستمر لغاية مساء الخميس .ونوه أن الأمطار ستكون مصاحبة للبرق والرعد مع انخفاض درجات الحرارة في مناطق الشمال والوسط وتمتد إلى كافة أنحاء المملكة مع نهاية الأسبوع .ودعا المواطنين متابعة نشرة الأرصاد الجوية التي تصدر يومياً تحسباً من المستجدات التي تطرأ على الحالة الجوية.