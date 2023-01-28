الأرصاد: تساقط الثلوج وعودة الأجواء الباردة مع نهاية الأسبوع وبداية خمسينية الشتاء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب،بحسب المؤشرات الجوية الأولية أن تشهد المملكة تساقط زخات ثلجية على المرتفعات نهاية الأسبوع الحالي وذلك مع بداية خمسينية الشتاء . اضافة اعلان
وأضاف آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري" أن الاجواء الباردة ستعود إلى المملكة مع أمطار غزيرة ضمن منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص سيبدأ يوم الثلاثاء ويستمر لغاية مساء الخميس .
ونوه أن الأمطار ستكون مصاحبة للبرق والرعد مع انخفاض درجات الحرارة في مناطق الشمال والوسط وتمتد إلى كافة أنحاء المملكة مع نهاية الأسبوع .
ودعا المواطنين متابعة نشرة الأرصاد الجوية التي تصدر يومياً تحسباً من المستجدات التي تطرأ على الحالة الجوية.