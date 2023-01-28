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السبت، 28-01-2023 11:15 ص

الأرصاد: تساقط الثلوج وعودة الأجواء الباردة مع نهاية الأسبوع وبداية خمسينية الشتاء

ثلوج ليل 2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب،بحسب المؤشرات الجوية الأولية أن تشهد المملكة تساقط زخات ثلجية على المرتفعات نهاية الأسبوع الحالي وذلك مع بداية خمسينية الشتاء  . اضافة اعلان


وأضاف آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري" أن الاجواء الباردة ستعود إلى المملكة مع أمطار غزيرة ضمن منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص سيبدأ يوم الثلاثاء ويستمر لغاية مساء الخميس .

ونوه أن الأمطار ستكون مصاحبة للبرق والرعد مع انخفاض درجات الحرارة في مناطق الشمال والوسط وتمتد إلى كافة أنحاء المملكة مع نهاية الأسبوع .

ودعا المواطنين متابعة نشرة الأرصاد الجوية التي تصدر يومياً تحسباً من المستجدات التي تطرأ على الحالة الجوية.

 




 

 


 

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