الجمعة 04-11-2022
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الجمعة، 04-11-2022 09:29 ص

الأرصاد تعلن تفاصيل الحالة الجوية في المملكة لغاية الاثنين

عمان


الوكيل الإخباري - تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة، حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.


تكون الأجواء الأحد، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.


ويطرأ يوم الاثنين المقبل، انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 12، وفي مرتفعات الشراة 20 - 10، وفي مناطق البادية 26 - 13، وفي مناطق السهول 24 - 16، وفي الأغوار الشمالية 30 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 21، وفي البحر الميت 31 - 19، وفي خليج العقبة 30 - 19 درجة مئوية.

 




 

 


 

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