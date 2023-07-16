الأرصاد تكشف موعد بدء تراجع تأثير الموجة الحارة عن المملكة

الوكيل الاخباري - قال تقرير دائرة الأرصاد الجوية، إنه يبدأ تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة قليلاً عن المملكة يوم بعد غدٍ الثلاثاء.



وأضافت الدائرة في تقريرها انه يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاضا طفيفا على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبينت أنه يطرأ الثلاثاء، انخفاضا طفيفا آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتبقى الأجواء الأربعاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.