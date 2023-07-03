في هذه المناطق .. الأرصاد تحذر من خطر التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة

الوكيل الاخباري -

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تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، أجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.ليلاً: الأجواء صافية ومعتدلة الحرارة بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعةالتحذيرات ليوم الاثنين:- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.- احتمال تدنى مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار.