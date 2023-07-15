الأرصاد: استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة

الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة والجافة حيث تستمر الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق ، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه وفق الأرصاد الجوية.



التحذيرات ليوم السبت :

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق.

- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.

- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات