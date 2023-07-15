السبت 15-07-2023
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السبت، 15-07-2023 06:10 ص

الأرصاد: استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة

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الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة والجافة حيث تستمر الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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 ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق ، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه وفق الأرصاد الجوية.

  التحذيرات ليوم السبت : 
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق.
- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.
- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات

 




 

 


 

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