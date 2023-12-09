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السبت، 09-12-2023 12:42 ص

الأرصاد تكشف الحالة الجوية اليوم السبت .. وزخات مطرية على هذه المناطق

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة، يطرأ اليوم السبت، لتسجل الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة.اضافة اعلان


وبينت الدائرة في نشرتها، أن الأجواء تكون باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وأضافت أنه يُحتمل في ساعات الصباح هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى.

أما ليلاً، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

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