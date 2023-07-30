الأرصاد: عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة حيث تسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية .

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وأضافت في نشرتها اليومية أن الأجواء ليلاً لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.