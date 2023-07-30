الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

وفيات الأحد 30 / 7 / 2023

قانون السير على طاولة "قانونية النواب" اليوم

الأرصاد: عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اليوم

"قانونية الأعيان" تناقش اليوم مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

منع إدخال هذه الأطعمة إلى موقع مهرجان جرش

تظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

الإفتاء توضح حكم تمزيق الكتب المدرسية وإلقائها بعد الانتهاء من الاختبارات

تركيب 12 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة في شوارع مأدبا

الحكومة توضح حول توسيع دائرة المستفيدين من القروض والمساعدات النقدية

توضيح هام من حكومة الخصاونة حول رفع الضرائب

الأحد، 30-07-2023 06:09 ص

الأرصاد: عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اليوم

حرارة5


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة حيث تسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان


وأضافت في نشرتها اليومية أن الأجواء ليلاً لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح  شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202323105736243120356

الارصاد تبشر الاردنيين : انخفاض اخر على الحرارة

١

الأرصاد: انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

حار

أجواء حارة اليوم والأرصاد تكشف موعد انحسارها

7202320122724818650935

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

7202321231653258784064

بشرى سارة للأردنيين .. بدء رحيل الموجة الحارة بهذا الموعد

yy

المملكة على موعد مع ارتفاع بدرجات الحرارة مطلع آب المقبل

أخبار متعلقة
حر

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

حر22

انحسار تأثير موجة الحر في الأردن اليوم

72023861538724094884

انخفاض على الحرارة الاحد

حرارة 2

الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة

من

في هذه المناطق .. الأرصاد تحذر من خطر التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة

الأردن نهار

ارتفاع على درجات الحرارة في المملكة اليوم