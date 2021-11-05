الأرصاد : لا مؤشرات لأي هطولات مطرية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - أفاد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، الجمعة، بعدم وجود مؤشرات لأي هطولات مطرية في الثلث الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

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وقال آل خطاب لـ"المملكة"، إنه من غير المتوقع هطول الأمطار أو وجود حالة جوية مطرية خلال الأيام المقبلة.



وأضاف، أنه قد يكون هناك هطول للأمطار في النصف الثاني من الشهر الحالي.

ولفت النظر، إلى تشكل ضباب خفيف على قمم الجبال العالية خلال الفترة الصباحية في الفترة المقبلة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء، الجمعة، لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والأجواء باردة نسبيا ليلا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة، متغيرة الاتجاه.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمّان بين 26 - 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13، وفي مرتفعات الشراة 25 - 11، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 27 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 22، وفي البحر الميت 33 - 21، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.