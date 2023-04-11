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الثلاثاء، 11-04-2023 11:02 ص

الأرصاد : منخفض جوي عميق يؤثر على المملكة غداً ويستمر حتى ليل الخميس

ننن


الوكيل الإخباري - أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن المملكة ستتأثر بمنخفض جوي عميق ليومين يبدأ صباح غداً الأربعاء وسيستمر لغاية ليل الخميس . 

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وأضافت اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن فعالية المنخفض ستتمركز على المناطق الغربية وستمتد إلى كافة مناطق المملكة التي ستشهد أمطار غزيرة يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد.


ونوهت أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل حاد بحيث تكون أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 10 درجات مئوية خلال المنخفض.


وأشارت أن مع ليل الخميس تضعف فرص هطول الأمطار وتميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي وتخف سرعة الرياح مع أجواء باردة بوجه عام، والرياح غربية معتدلة السرعة.


 




 

 


 

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