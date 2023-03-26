الأرصاد: هطولات مطرية غزيرة في جنوب وشرق المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - تشهد المملكة أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا الى غائمة اليوم الأحد مع تساقط زخات من المطر بين الحين والآخر في أماكن متفرقة من المملكة، قد تكون الهطولات في جنوب وشرق المملكة غزيرة لفترات قصيرة يصحبها الرعد وتساقط البرد، الرياح غربية نشطة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: تضعف فرصة الهطولات المطرية وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى البادية الشمالية الشرقية من المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة



التحذيرات ليوم الاحد :

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

