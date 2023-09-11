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الإثنين، 11-09-2023 03:48 م

الارصاد : أمطار محتملة وأجواء مائلة للبرودة بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان يوم الاربعاء القادم سيشهد إنخفاض قليل على درجات الحرارة؛ مع بقاء الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،  كما وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات  مثيرة للغبار في العديد من المناطق.

وتكون الأجواء ليلاً مائلة للبرودة قليلا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما يوم الخميس تكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء ليلاً مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق.

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