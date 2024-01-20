السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 20-01-2024 08:27 م

الارصاد الجوية : انقلاب على حالة الطقس وامطار بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تستمر في نهار الاثنين القادم الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، وفق ادارة الارصاد الجوية .

اما ليل الاثنين تصبح الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل المتأخرة تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تزداد كميات الغيوم ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة في يوم الثلاثاء، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

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