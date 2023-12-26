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الثلاثاء، 26-12-2023 06:51 م

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار قادمة الى الاردن

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة .

ووفق ادارة الارصار الجوية تدريجياً نتيجة لامتداد منخفض البحر الأحمر، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات خاصة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى المملكة الخميس، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات من المطر على فترات في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

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