الجمعة 05-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال: سنقاتل بكفاءة بالعام الجاري

ماكرون: الوضع في غزة لا يزال حرجا ولهذا قدمت فرنسا والأردن المساعدات

الدويري : هذه الرسالة ستكون اشد قسوة على اسرائيل

القوات الأمريكية تسقط مسيّرة شرقي سوريا

لبيد: لم يقترح أحد تسليم غزة للسلطة الفلسطينية

الاحتلال يعترف بإصابة 15 جنديا خلال 24 ساعة

بلينكن يصل اسطنبول بأولى محطات جولة الشرق الأوسط

وزراء كبار في حكومة نتنياهو: مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلا

غريفيث: الحرب في غزة أظهرت أسوأ ما في الإنسانية

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

عاجل

ماكرون: الوضع في غزة لا يزال حرجا ولهذا قدمت فرنسا والأردن المساعدات

الجمعة، 05-01-2024 10:18 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

120244182631556555473


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان


ليـــلاً: الاجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202436221330590162

الأرصاد: تساقط للامطار على هذه المناطق مع ساعات عصر اليوم

12022248509295713066

منخفض جوي عميق يؤثر على الاردن بهذا الموعد

120241185348957972718

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شتاه

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة واحتمالية لتساقط الأمطار

12202330203632453307875

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

شتاه

الأرصاد: احتمال هطول زخات خفيفة من المطر اليوم

أخبار متعلقة
1202436221330590162

الأرصاد: تساقط للامطار على هذه المناطق مع ساعات عصر اليوم

120241185348957972718

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

122023166300631702403

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

1220231119053957073201

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

1220235191334525456216

الارصاد : أمطار ليل الجمعة

مطر 1

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم