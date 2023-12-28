تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الاجواء باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء من المناطق الجنوبية، الرياح شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



ليـــلاً: الاجواء باردة في اغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

التحذيرات:



- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و بعض مناطق السهول والبادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.