الارصاد الجوية تنفي تساقط الثلوج الكثيفة بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو حول تساقط الثلوج الكثيفة والمتراكمة بالاردن اليوم .



وتوقع ال خطاب هطول زخات خفيفة من الثلج تكون ممزوجة احيانا بالمطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية المحاذية للحدود العراقية ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر وتتناقص الغيوم تدريجيا وتسود أجواء باردة جدا مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية .

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وفي وقت سابق زعمت وسائل اعلام ان منطقة الصفاوي شرق مدينة المفرق تشهد تساقطات كثيفة للثلج، تزامنًا مع الحالة الجوية التي تتأثر بها المملكة .