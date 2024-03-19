الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام توقع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في محيط مجمع الشفاء

شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي في بيت لحم ونابلس

توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بغزة مساء الثلاثاء

ولي العهد يقيم مأدبة إفطار للفوج الثالث من شباب وشابات برنامج "خطى الحسين"

الارصاد : انخفاض اخر ملموس على الحرارة وعودة الامطار بهذا الموعد

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم غد الاربعاء

مستجدات المنخفض وحالة الطقس يومي الاربعاء والخميس

السيناتور شومر: إسرائيل قد تصبح منبوذة عالميا

أكسيوس: نتنياهو وافق على زيارة غالانت لواشنطن

الثلاثاء، 19-03-2024 10:31 م

الارصاد : انخفاض اخر ملموس على الحرارة وعودة الامطار بهذا الموعد

000000


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم الجمعة القادم انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة .

اضافة اعلان


وتكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة .


وتحذر ادارة الارصاد الجوية الجمعة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

مستجدات المنخفض وحالة الطقس يومي الاربعاء والخميس

مطر4

آخر تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة

111111

الارصاد الجوية تحذر من السيول يوم الثلاثاء

444

الارصاد : منخفض جوي جديد وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد

1118888

تحذير عاجل للسائقين في هذه المناطق - اسماء و فيديو

68696_21_1710778498

الأرصاد: أمطار غزيرة على أجزاء من مأدبا والكرك ومعان

أخبار متعلقة
1

مستجدات المنخفض وحالة الطقس يومي الاربعاء والخميس

444

الارصاد : منخفض جوي جديد وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد

00

الارصاد : كتلة هوائية باردة وامطار بهذا الموعد

1

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الرعدية القادمة للمملكة

0000000000

امطار وحالة عدم استقرار جوي قادمة للمملكة بهذا الموعد

2202417175620437844457

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات