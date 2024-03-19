الارصاد : انخفاض اخر ملموس على الحرارة وعودة الامطار بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم الجمعة القادم انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة .

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وتكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة .



وتحذر ادارة الارصاد الجوية الجمعة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية .