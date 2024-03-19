الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 19-03-2024 09:57 م

مستجدات المنخفض وحالة الطقس يومي الاربعاء والخميس

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم الاربعاء وتسود أجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهنالك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى .

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اما يوم الخميس يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة في اغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

 

 

 




 

 


 

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