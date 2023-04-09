الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتنخفض الحرارة قليلا وتسود اجواء مغبرة ودافئة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تصبح الأمطار غزيرة في جنوب المملكة واجزاء من المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة .



ووفق ادارة الارصاد الجوية تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس يوم الثلاثاء لتسجل اقل من معدلاتها الإعتيادية بحوالي(3-4) درجات مئوية، الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا الى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اماكن متفرقة من المملكة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية .

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