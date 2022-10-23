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الأحد، 23-10-2022 06:53 م

الارصاد تكشف تطورات الامطار الرعدية التي ستؤثر على المملكة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيطرأ يوم الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتدريجيا تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية الغربية يصحبها الرعد احيانا .

وتكون الاجواء ليلاً مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، و يمتد تساقط الامطار ليشمل مناطق متفرقة من المملكة يصحبها الرعد احيانا، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار خاصة  
  
اما يوم الاربعاء تبقى الاجواء غير مستقرة مع تساقط زخات المطر في مناطق متفرقة من المملكة خاصة الأجزاء الغربية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. 

فيما تضعف فرصة هطول المطر ليلاً وتسود أجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والعقبة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

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