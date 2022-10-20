آخر التحديثات الجوية.. أمطار غزيرة ورعد ليل الخميس الجمعة وتحذير من السيول

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية في آخر التحديثات الجوية ظهر اليوم الخميس، إنه تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحياناً الى جنوبية غربية تنشط لفترة محدودة.

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وبينت الإدارة أنه مع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر على أجزاء من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة.



وأكدت أنه مع ساعات الليل تمتد الهطولات المطرية الغزيرة لتشمل مناطق متفرقة من المملكة يصحبها الرعد احياناً، ويُحتمل أن تكون في بعض المناطق غزيرة لفترة قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وحذرت الإدارة من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية في ساعات المساء والليل، ومن احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للمطر، و خطر العواصف الرعدية.

