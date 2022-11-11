الارصاد تكشف تطورات الامطار الرعدية والغزيرة القادمة للمملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي،يوم الاحد ، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ،يحتمل تساقط زخات متفرقة وغير منتظمة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات



ويوم الاثنين تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، الأجواء غائمة جزئية إلى غائمة ، ويتوفع تساقط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة ، من المحتمل ان تكون غزيرة احيانا يصحبها الرعد خاصة في الأجزاء الشرقية من المملكة .

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