الجمعة 11-11-2022
الوكيل الاخباري

قطر تعتزم افتتاح مركز جديد لمنح التأشيرات في الأردن

وزير البيئة: 16 % من مركبات الأردن كهربائية وهجينة

13 اصابة بحادث سير في اربد

توقعات بانخفاض سعر تنكة زيت الزيتون بنسبة 10 %

روسيا تسحب 30 ألف عسكري إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو الأوكراني

أوكرانيا.. مقتل 7 مدنيين في قصف روسي استهدف ميكولايف

بايدن يلتقي السيسي في مصر على هامش مؤتمر الأطراف

فاو: تكاليف استيراد الغذاء ترتفع لمستوى قياسي

اليمن.. مقتل 4 من جنود "الانتقالي" في مواجهات مع الحوثيين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في الخليل

الجمعة، 11-11-2022 07:39 م

الارصاد تكشف تطورات الامطار الرعدية والغزيرة القادمة للمملكة

1120229165530864578375


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي،يوم الاحد ، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ،يحتمل  تساقط زخات متفرقة وغير منتظمة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات
 
ويوم الاثنين تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، الأجواء غائمة جزئية إلى غائمة ، ويتوفع تساقط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة ، من المحتمل ان تكون غزيرة احيانا يصحبها الرعد خاصة في الأجزاء الشرقية من المملكة .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120229231412730186962

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

112022895850673789456

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

1120225165630759842348

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

1120223181057153417043

الاردن على موعد مع منخفض جوي وامطار غزيرة في هذا الموعد

1120227162637641145649

الارصاد: حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي الاحد القادم

الأردن نهار

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

أخبار متعلقة
الشتاء

استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة

10202230165439839783470

امطار رعدية في الاردن الثلاثاء والارصاد تحذر

1020222212111481550231

الارصاد تكشف تطورات الحالة الجوية وهطول الأمطار - تحذيرات

رعد

أمطار غزيرة تؤثر على المملكة اليوم والأرصاد تحذر

102022236187700644505

الارصاد : امطار غزيرة وبرق ورعد وتساقط للبرد وتحذير من السيول الثلاثاء

22022561742419293580

الأردن على موعد مع أمطار غزيرة الاحد