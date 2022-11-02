الأربعاء 02-11-2022
الوكيل الاخباري

الحكومة تخفض سعر الطحين 4.3 دينار للطن

وزير التربية ينعى المعلمة هيا عناقرة

العلاقات بين الأردن والجزائر تشهد تطورا ملحوظا في المجالات كافة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

البنوك المركزية لدول العالم تشتري كمية قياسية من الذهب

تمديد نظام حظر الطيران في جنوب ووسط روسيا إلى الأسبوع القادم

ولي العهد يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الجزائري بمناسبة انعقاد القمة العربية

استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة

وفيات الأربعاء 2 -11-2022

الأربعاء، 02-11-2022 06:13 ص

استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة

الشتاء


الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي؛ مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات من المطر في اجزاء متفرقة من المملكة، قد يصحبها الرعد احياناَ في اجزاء من البادية الشمالية الشرقية،  والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان


ليـــــــــلاً:   
الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
-خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات  الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.


-احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520202424740729487051

بدء تساقط الامطار الغزيرة في المملكة - فيديو

10202231175836993718330

الارصاد : امطار رعدية قادمة الى المملكة - تحذيرات

غيوم

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم

10202230165439839783470

امطار رعدية في الاردن الثلاثاء والارصاد تحذر

10202225164958993835349

أمطار غزيرة ومنخفض جوي قادم إلى الأردن في هذا الموعد

تاكسي1

انخفاض على درجات الحرارة اليوم

أخبار متعلقة
غيوم

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم

22022561742419293580

الأردن على موعد مع أمطار غزيرة الاحد

غيوم

أمطار غزيرة تشهدها مناطق في المملكة اليوم

7

المملكة تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي اليوم

www.elmostaqbal.com_2022-09-22_16-08-36_517921

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

عمان خاص

أجواء معتدلة الحرارة في المملكة اليوم