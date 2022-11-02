استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة

الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي؛ مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات من المطر في اجزاء متفرقة من المملكة، قد يصحبها الرعد احياناَ في اجزاء من البادية الشمالية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان



ليـــــــــلاً:

الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات:

-خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.



-احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.

