الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 06:14 م

الارصاد تنشر تطورات المنخفض وفرص تساقط الثلوج

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى الأجواء يوم الجمعة شديدة البرودة وغائمة وماطرة على فترات في شمال ووسط المملكة، قد تمتد أثناء النهار على شكل زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، وفق إدارة الأرصاد الجوية .

واشارت انه مع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق .

⚠ التحذيرات:
🔺  خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات وتراكمات الثلج.
🔺  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
🔺  خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق.
🔺  خطر تشكل السيول بسبب ذوبان الثلوج.

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