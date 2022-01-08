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السبت، 08-01-2022 07:03 ص

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة

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الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً:الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:


الأجواء لطيفة الحرارة نهاراًوباردة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.


 




 

 


 

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