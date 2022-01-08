أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً:الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:



الأجواء لطيفة الحرارة نهاراًوباردة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





التحذيرات:

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.