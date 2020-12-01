الثلاثاء 01-12-2020
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الثلاثاء، 01-12-2020 08:28 م

الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

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 الوكيل الاخباري - تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة احياناً، الاربعاء ، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية من المملكة
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 حيث يتوقع خلال ساعات الفجر والصباح الباكر تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة

 مع وجود احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطولات وتتناقص كميات الغيوم،  الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً في المناطق الشرقية

 




 

 


 

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