الارصاد : عودة الامطار الرعدية الى المملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا الى غائمة احيانا، ويتوقع سقوط زخات من المطر على فترات في اماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً .



وتكون الأجواء ليلاً غائمة جزئيا، وباردة في اغلب المناطق، مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في اجزاء متفرقة من المملكة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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