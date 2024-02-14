تفاصيل المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة، اليوم الأربعاء الأجواء باردة، وغائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أغلب من المناطق، قد تكون غزيرة احيانا خاصة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان



وقالت في نشرتها اليومية إن فرصة هطول المطر تضف ليلا تدريجيا، وتصبح الأجواء أكثر برودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وحذرت من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.



كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.