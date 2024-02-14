الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

فيديو- مصرع 15 شخصا بحادث سير مروع في مصر

8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي على غزة

السير تكشف سبب الازدحام على شارع الاستقلال ونفق الملتقى صباح اليوم

3440 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الثلاثاء

للاردنيين .. وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين

بعد بتر قدمه .. أول تعليق لمراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر

النفط عالمياً يتراجع بفعل التضخم وزيادة مخزونات الخام الأمريكية

أكسيوس: محادثات القاهرة بشأن صفقة تبادل انتهت دون تقدم ملموس

الأربعاء، 14-02-2024 06:23 ص

تفاصيل المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة اليوم

رعد


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة، اليوم الأربعاء الأجواء باردة، وغائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أغلب من المناطق، قد تكون غزيرة احيانا خاصة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وقالت في نشرتها اليومية إن فرصة هطول المطر تضف ليلا تدريجيا، وتصبح الأجواء أكثر برودة، والرياح  جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


وحذرت من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية والمناطق المنخفضة  خاصة في شمال ووسط المملكة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220242201056313487098

تغير مفاجئ وحاد في حالة الطقس منخفض قبرصي يقترب من المملكة

2202411132938434759861

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

رعد2

المملكة على موعد مع منخفض جوي الليلة

111

تطورات المنخفض الجوي القادم الى الاردن

00

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل خاص

الأرصاد: ارتفاع الحرارة نحو 4 درجات في المملكة اليوم

أخبار متعلقة
1202425183034873521832

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم السبت - تحذيرات

ش

الأرصاد: احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر على هذا الارتفاع

طط

أجواء عاصفة وماطرة .. منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة

ك

منخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان في طريقه إلى المملكة

120249023674027097

الارصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج الثلاثاء القادم

برد

الأرصاد: كميات من الغيوم تغطي سماء المملكة اليوم