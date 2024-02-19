الإثنين 19-02-2024
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الإثنين، 19-02-2024 06:38 ص

الأرصاد: هطولات غزيرة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد اليوم

رعد


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة احيانا في بعض المناطق ولفترات قصيرة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد،  ومع ساعات المساء  تضعف فرص الهطول تدريجياً، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق الأرصاد الجوية. 

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وقالت الأرصاد في نشرتها إن الأجواء ليلا تتناقص كميات الغيوم تدريجياً، وتسود أجواء باردة بوجه عام، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول، الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وحذرت من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في بعض المناطق خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
كما حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

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